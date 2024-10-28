Hasan Arat'tan küfür yanıtı!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, rahatsızlık yaşadığını ve dinlenmesi gerektiğini söyledi. Arat, bu nedenle Galatasaray derbisine gitmeyeceğini kaydetti. Öte yandan Hasan Arat, Galatasaray'a küfür iddiası için gelen soruya da cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan küfür yanıtı!
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27 Ekim 2024 18:46
Son güncelleme 28 Ekim 2024 00:04
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, idari ve mali genel kurulun ardından Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.

Beyaz TV'ye konuşan Hasan Arat, "Centilmence bir derbi olsun, Beşiktaş kazansın. Tüm camiama başarılar diliyorum." dedi.

Galatasaray Yönetimi'nin kendilerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya cevap veren Hasan Arat, "Ben gidemeyeceğim. Hüseyin Bey gidecek. Benim maalesef yaşadığım bir rahatsızlık vardı, o yüzden dinlenmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Yunus Akgün'ün cezasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç bunları konuşmayalım, maç sahada kazanılır." diye konuştu. 

KÜFÜR SORUSUNA CEVAP

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Üyeler Galatasaray aleyhine tezahürat yaptılar. Sizin de alkışlarken görüntünüz sosyal medyaya düştü. Galatasaray taraftarı buna tepki gösterdi. Siz ne söyleyeceksiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Ben üyelerimin, taraftarımın heyecanına katıldım. Benim hiçbir camia ile işim olmaz. Benim işim Beşiktaş'tır. Beşiktaş benim için baş üstündedir. Bütün camialara karşı eşit mesafede saygı içerisindeyiz. Bu saygıyı değerli hocalarının ameliyatında gösterdik, başkan bizi ziyarete geldiğinde gösterdik. O tip heyecanlar olabilir, olgun karşılamak lazım. Kongrenin bu tip heyecanları olabilir. Maç öncesi temaşa olarak değerlendirmek lazım. Ezeli rakip, ebedi dostumuza saygımız sonsuzdur. Maçın herkes tarafından centilmence geçmesini temenni ediyorum. Taraftarlarımız oraya gidecek. Taraftarlarıma başarılar diliyorum. Teknik heyete, sporcularımıza başarılar diliyorum. Bizim için önemli bir maç. Hayırlısı olsun. Her zaman huzura ihtiyacımız var. Bu düşüncemizden vazgeçmeyeceğiz." yanıtını verdi.

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