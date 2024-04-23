Hasan Arat'tan Ankara'da önemli ziyaretler

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Hasan Arat'tan Ankara'da önemli ziyaretler
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23 Nisan 2024 15:54
Son güncelleme 23 Nisan 2024 16:00
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyarette bulundu.

Devan Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı parti genel merkezinde kabul ederek, bir süre görüştü.

Babacan, görüşmeye ilişkin, "Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ı Genel Merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ DA ZİYARET EDİLDİ

Hasan Arat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de makamında görüştü. Ziyarette, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan da yer aldı.

Arat, ziyaretin sonunda Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasıyla kulübün Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Beşiktaş forması takdim etti.



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