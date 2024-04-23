Hasan Arat'tan Ankara'da önemli ziyaretler

Hasan Arat, C umhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de makamında görüştü. Ziyarette, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan da yer aldı.

Arat, ziyaretin sonunda Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasıyla kulübün Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Beşiktaş forması takdim etti.