Hasan Arat: "Bekleyin! Konuşacağım!"

Beşiktaş Kulübü'nde sürpriz bir şekilde istifa eden Hasan Arat, konuşma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat: 'Bekleyin! Konuşacağım!'
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02 Aralık 2024 23:42
Son güncelleme 02 Aralık 2024 23:48
Beşiktaş'ta başkanlıktan istifa eden Hasan Arat, bu kararının ardından kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok konuyu anlatacağını söyledi.

Yurt dışında olan Hasan Arat, Ekol TV'de yayın yapan gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak milyonların önünde neler olduğunu açıklayacağını dile getirdi.

"ANLATIRSA KIYAMET KOPACAK!"

Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Candaş Tolga Işık "Hasan Arat, beni aradı. Çok önemli şeyler anlatı. Anlattığı şeyleri programda anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler! Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını, kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok şeyi anlatacağını söyledi." dedi.

"NOT ALIYORUM, SÖYLEYECEKLERİMİ BEKLEYİN"

Sözlerine devam eden Candaş Tolga Işık "Şu an bir özel sebepten yurt dışındaymış. 'Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin.' dedi. Önümüzdeki hafta Ekol TV'de programıma çıkacağını söyledi. Haftaya salı olur veya olmaz, bir sonraki salı olur. Anlatacağı çok önemli şeyler var." diye konuştu.

Canlı yayındaki bu sözlerin ardından siyah-beyazlı kulübün başkanlığından sürpriz şekilde istifa eden Hasan Arat'ın açıklamaları merakla beklenmeye başlandı.

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