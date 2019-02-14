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Harun Tekin: "Penaltı konusunda hislerim kuvvetlidir"

Fenerbahçe Zenit'i 1-0 mağlup ederken, Harun Tekin ilk yarının son anlarında kurtardığı penaltıyla maça damgasını vurdu.

Kaynak: Sabah
Harun Tekin: 'Penaltı konusunda hislerim kuvvetlidir'
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14 Şubat 2019 09:34
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 mağlup ederken, Harun Tekin ilk yarının son anlarında kurtardığı penaltıyla maça damgasını vurdu.

Tecrübeli file bekçisi, 1-0'lık galibiyet sonrası duygularını anlattı: "Normalde ben ve takımdaki tüm kaleciler, maç öncesinde her rakibin penaltılarını izliyoruz. Zenit maçından önce de hocamız bize Zenit'in kullandığı penaltıları izletti. Normalde Zenit'in penaltılarını forvetleri Artem Dzyuba kullanıyordu. Onun atacağı köşeyi az çok tahmin edebilirdik. Ancak bana karşı penaltıyı Mak kullandı.

ŞANS DA BENİM YANIMDAYDI

Mak ilk kez penaltı kullanıyordu. Nereye vuracağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ancak penaltı konusunda hislerim kuvvetlidir (gülüyor)... O andan sonra tamamen hislerimle hareket ettim. Topu benim soluma atacağını anladım. Aslında çok iyi bir penaltı kullandı. Ben topa dokundum. Ama gol oldu sandım. Kafamı kaldırdığımda direkten dönüp önüme düştüğünü gördüm. Bu açıdan şans biraz yanımdaydı. Neyse ki kazandık ve tur için avantaj yakaladık. İnşallah haftaya iyi bir skor alıp turu geçeceğiz."



VOLKAN'A KOŞTU

Volkan Demirel, Harun Tekin'i ilk tebrik eden isim oldu. İlk yarının bitiş düdüğü ile mevkidaşına sarılan tecrübeli eldiven karşılaşma sonunda da "Kurtarışınla takımı ayakta tuttun. Turu geçersek en büyük pay senin" dedi.



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