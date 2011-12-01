Harden, NBA'in yeni kural değişikliğinden rahatsız: "Faul görüyorsanız çalın!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, NBA'in faul alma üzerine yaptığı yeni kural değişikliği ile hedef alındığını hissettiğini söyledi.



Harden'ın 2021-22 sezonunun üç maçındaki sayı üretimi, kısmen serbest atış çizgisine daha az gidişi nedeniyle düşüşe uğradı.



Geçtiğimiz Pazar günü, 'basketbol dışı hareketler' üzerine alınan faul düdüklerini limitleyen kural değişikliğinin "poster çocuğu" olduğunu hissettiğini belirten Harden, Nets'in Charlotte Hornets'e 111-95 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı:



"Evet, kesinlikle. Ama bundan şikayet edecek biri değilim. Hakemlerden ricam, eğer bir faul görüyorlarsa bunu çalmaları. Bazen bir maça geldiğimde, bunların hepsi önceden belirlenmiş gibi hissediyorum. Faul alma konusunda zaten üzerimde belli bir algı var. Ben yalnızca gördüklerini çalmalarını istiyorum."



Önceki sezonlarda Harden, serbest atış çizgisine ulaşmak için bu tür hamleleri kullanma konusunda ligin en iyilerinden biriydi.



Harden, maç başına ortalama 18.3 sayı ile 2011-12 sezonundan beri bu alanda en düşük performansı gösteriyor. Serbest atış rakamları da önemli ölçüde azalan 32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca ortalama 8.7 serbest atış denemesi yapmış olsa da, bu sezon oynadığı üç maçta bu miktar 3.0'e düşmüş durumda.



