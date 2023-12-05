LA Clippers yıldızı James Harden, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'in kendisine maksimum kontrat sözü verdiğini iddia etti.



Harden, 2022-23 sezonu öncesinde Morey'nin 76ers'ın maaş alanında yer açmak adına kendisini 47 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmeye ikna etmek için maksimum sözleşme sözü verdiğini açıkladı.



Taahhüde rağmen Harden, Morey'nin sözünü tutmadığını ve maksimum kontratla ilgili diyaloğunu keserek kendisini habersiz bıraktığını söyledi.



Böyle bir durumla karşı karşıya kalan Harden, 2023-24 sezonu için oyuncu opsiyonunu seçmiş ancak hızlı bir şekilde Clippers'a takas talebinde bulunmuştu. Bu isteği ise, aylarca süren belirsizliğin ardından nihayet yerine getirilmişti.



The Athletic'ten Sam Amick ile samimi bir röportaj sırasında Harden, Morey ile arasında geçenlere şu ifadelerle açıklık getirdi:



"Evet, Daryl'la aramız gerçekten iyiydi. Playofflarda elendikten bir veya iki hafta sonra, takımı nasıl geliştirebileceğimiz üzerine odaklanmıştık. 'Nasıl daha iyi olabiliriz?' meselelerini konuşuyorduk. Ve bu durum 10 yılı aşkın süredir devam eden bir şey.



Ve bu yıl aramızda hiçbir iletişim olmayınca, o noktada kendi kendime 'Tamam, olayınızı anladım' demiştim. Çok zeki bir adamımdır. Sonrasında 'Bir sonraki hamlem ne olacak?' diye düşünmeye başlamıştım bile.



Yani günün sonunda bunun bir iş meselesi olduğunu anlıyorum. Ve tıpkı kendisinin organizasyonu için en iyi olanı yapması gerektiği gibi, benim de kendim ve ailem için en iyi olanı yapmam gerekiyor. Bu kadar basit."



"STRATEJİK BİR KARAR VERDİM"



Kendini küçümsenmiş hisseden Harden, kararının stratejik niteliğini vurgulayarak, oyuncu opsiyonunu kullanma tercihini şu sözlerle savundu:



"Elbette daha farklı olabilirdi. Gelişmekte olan veya genç takımların parası olsa da, öyle bir yere gitmem mantıklı olmazdı. Ve rekabetçi takımların da parası olmuyor.



Yani sonuç olarak, muhtemelen Philly ile tekrar yüz yüze gelmek zorunda kalacaktım. Kararım stratejik bir karardı ve insanlar bu konuda istediklerini söyleyebilir. Ama bu durumun içinde bulunmadan hiçbir fikirleri olamaz. Kendim ve ailem için en iyi kararı verdim."



Harden bu sezon 14 maçta 15.7 sayı, 6.4 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakaladı.





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