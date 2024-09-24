Hansi Flick: 'Yamal'ın dinlenmeye ihtiyacı yok'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Getafe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.



"Lamine Yamal, bu sezon tüm maçlarda oynadı. Onu bir sonraki karşılaşmada dinlendirecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Flick, "Lamine Yamal'ın dinlenmeye ihtiyacı yok. Evimizde oynadığımız her maça harika bir 11'le başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Ter Stegen'in sakatlığı sonrası Pena'nın iyi bir performans gösterdiğini belirten deneyimli teknik adam, "İnaki Pena iyi bir iş çıkarıyor, çok profesyonel biri ve idmanlarda sıkı çalışıyor. Kendini oynayacakmış gibi hep hazır tuttu, biz de ona güveniyoruz." diye konuştu.



Barcelona, LaLiga 7. hafta maçında 25 Eylül Çarşamba günü sahasında Getafe ile karşılaşacak.



