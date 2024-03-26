A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklıları kapsamında özel maçta Avusturya'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, başkent Viyana'da bulunan bir alışveriş merkezinde Türk taraftarlarla buluştu.



Viyana'da yaşayan ve çevre ülkelerden maç için Viyana'ya gelen taraftarlar, Hamit Altıntop'a forma, atkı ve tişörtler imzalattı. Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da etkinlik alanında Hamit Altıntop'u ziyaret etti.



"UMARIM GÜZEL MAÇ OLUR"



Avusturya maçının güzel geçmesi temennisinde bulunan Hamit Altıntop, "Umarım güzel bir maç olur. Önemli olan futbolun birleştirme gücünden faydalanmak. Bunu da uzun vadeli lehimize çevirmek önemli olacaktır. Ben her seferinde buradaki vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde aynı kaderi paylaştığımız için duygulanıyorum ve mutlu da oluyorum. Umarım bunu akşam güzel bir maçla da sonlandırırız" ifadelerini kullandı.



A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir konumda olduğunu belirten Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Biz burada 350 bin insanız. Türkiye - Avusturya ilişkiler şu an oldukça iyi durumda. Gerek bu ülkenin başbakanı nice başka muhataplarımız hepsi bizle beraber diyorlar ki dostluk kazansın. Zaten bir dostluk maçı. İki takım en son Almanya'ya karşı zafer kazanmıştı. Ortak bir noktamız da var. İnşallah bu akşam da çok güzel bir maç izleyeceğiz. Zaten milli takımımız süper bir konumda. Hiç şüphemiz yok güzel bir maç olacağından" şeklinde konuştu.



