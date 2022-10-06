Halterdeki sıklet değişikliği rekabeti ateşledi

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, yarıştığı 67 kilonun olimpik sıkletten çıkarılması dolayısıyla 73 kiloda yarışacağını, böylece Dünya Şampiyonası'nda milli halterci Muhammed Furkan Özbek ile rakip olabileceklerini söyledi.



Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlıklarını sürdüren milli halterciler Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman, 15-25 Ekim'de Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı AA muhabirine değerlendirdi.



Ay-yıldızlı halterci Yusuf Fehmi Genç, 7 senedir profesyonel halter yaptığını belirterek, "Üç kardeşim var, ailem Ordu'da yaşıyor, ben 4 senedir Ankara'da yaşıyorum. Ailemin desteğiyle buralara geldim, onların desteği bu sporda çok önemli. Beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle 13 yaşında Ordu'nun Ünye ilçesinde halter ile tanıştım." dedi.



Avrupa Şampiyonası'nın Dünya Şampiyonası'na göre daha kolay geçeceğini düşündüğünü aktaran Yusuf Fehmi, "Çünkü gençler kategorisinde katılacağız, ayrıca büyükler kategorisine daha çok önem veriyoruz. Çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.



Haftada 6 gün yoğun bir şekilde antrenman yaptıklarını dile getiren Yusuf Fehmi, yıl sonunda yapılacak Büyükler Dünya Halter Şampiyonası için de "Aslında 67 kiloda yarışmalara katılıyorum, sıkletim olimpik sıkletten alındığı için bir üst sıklete çıkmak zorunda kaldım. Kilomu bir üst kategoriye taşıyarak 73 kiloda yarışmalara katılacağım, önümde rakiplerim var mesela Muhammed Furkan Özbek ama kendime inanıyorum, güzel şeyler başaracağıma da inanıyorum. Benim için zor çünkü rakiplerim uzun süredir 73 kilo kategorisinde yarışıyor, artık sıkleti oturmuş sporcular. Bu kategoride de inşallah başaracağız." şeklinde görüş belirtti.



Büyükler Dünya Şampiyonası'nın 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı vereceğini de hatırlatan Yusuf Fehmi, "Hedefim tabii ki de olimpiyatlara katılıp orada madalya kazanmak." dedi.



Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya için mücadele edeceğini kaydeden Yusuf Fehmi, "İslami Dayanışma Oyunları'nda silkmede rekor kırarak birinci, toplamda üçüncü oldum. Avrupa Şampiyonası'nda da kendime güveniyorum, birinci olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Kaan Kahriman: "Gençler Avrupa ve dünya rekorunu kırmak istiyorum"



Milli halterci Kaan Kahriman da Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Şu an çok iyi durumdayım. Arnavutluk'taki hedefim şampiyonluk, gençler Avrupa ve dünya rekorunu kırmak istiyorum. Ondan sonra Büyükler Dünya Şampiyonası var, bu senenin sonu için asıl hedefim orası." diye konuştu.



Kaan Kahriman, mayıs ayında Yunanistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığının hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:



"Bu seneyi büyüklerde dünya şampiyonu olarak kapatmak istiyorum, olimpiyat kotası için de büyüklerde şampiyon olmak istiyorum. Açıkçası bütün yarışmaları dolu dolu geçirmek, her yarışmada kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Tokyo'ya gidemedim ama Paris 2024'e inşallah gitmeyi hedefliyorum ve Paris'te madalya kazanmayı hedefliyorum. Bunun için yoğun bir çalışma yürütüyorum. Günde toplamda 15 tonluk bir ağırlık kaldırıyoruz."





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