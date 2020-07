Halterde hedef olimpiyat madalyası

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na 3 kota alabileceklerini ümit ettiğini ve madalya beklediklerini söyledi.



Taşpınar, Kovid-19 nedeniyle verilen arada ve yeni normalleşme döneminde milli haltercilerin çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Salgın nedeniyle belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden Taşpınar, "Verilen arada bahçelerinde veya zemin katlarında antrenman yapabilecek sporcularımızın evlerine malzemeler gönderdik. Onlar bireysel çalıştılar antrenörleri on-line takip ederek antrenman taktikleriyle sporcuları formda tutmaya çalıştı." dedi.



Pandemi sürecinin ilk başlarında 1,5 ay sporculara hiç antrenman yaptıramadıklarını anlatan Taşpınar, "Daha sonra Spor Genel Müdürlüklerinden izin alarak evlerinin yakınlarındaki spor salonlarında antrenman yapmaya başladılar." diye konuştu.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, yeni normalleşme dönemindeki spor faaliyetlerine ilişkin "90'dan fazla kişinin katılımıyla Türkiye Antidoping Ajansı ile federasyonumuz bir seminer yaptık, çok güzel geçti. Bu süreçte yapmamız gerekenleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.



Milli sporcuların kamplarda hazırlanmaya başladıklarını hatırlatan Taşpınar, şöyle devam etti:



"Şu anda Ankara'da büyük erkekler, gençler ve 23 yaş altı erkekler olmak üzere iki kampımız başladı. Konya'da ise büyük kadınlar, gençler ve 23 yaş altı kadınlar olmak üzere iki kamp da orada açıldı. Kamplar devam ediyor çünkü hemen hemen tüm branşlarda olduğu gibi halterde de kota seçmeleri devam ediyor. Önümüzde Moskova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası var, kota veriyor, buna hazırlık yapmamız lazım. Antrenmanlara başladığımızda sporcularımıza ölçümler yaptık, ölçümler hiç iç açıcı değildi. Çünkü halter ölçülebilir bir spor olduğu için silkmede, koparmada ne kadar ağırlık kaldırabiliyorlar bu bilgiler bizim elimizde var. Ayrıca Avrupa ve dünya yarışmalarında ne yaptıklarıyla ilgili bilgiler de var. Tüm bunları ortaya koyduğumuzda müthiş bir gerileme gördük."



Taşpınar milli haltercilerin antrenman çalışmalarına ilişkin, "Toparlanmaya başladılar, antrenmanlar iyi gidiyor. Zaman zaman arkadaşlarımızla kamplarını ziyaret ediyoruz. Öncelikle eski formlarına ulaşmalarına yardımcı olacağız. Sonra da onun üzerine koymamız lazım. Onlara antrenörleri madalya kazanmak için ulaşmaları gereken seviye bilgisini de veriyor. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor." şeklinde görüş belirtti.



- "2019 yılında uluslararası yarışmalarda 225 madalya kazandık"



Yıllık faaliyet programlarının bir çoğunu Kovid-19 nedeniyle iptal ettiklerini hatırlatan Taşpınar, "Türkiye şampiyonalarını da yapıp yapamayacağımızı henüz bilmiyoruz, ama tedbirliyiz. Sağlık Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımızın yapacağı açıklamalar doğrultusunda müsaade ederlerse bu yarışları yapabileceğiz. Yoksa milli takım kamplarıyla süreci devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.



Verilen aranın halter sporcularının başarısını nasıl etkileyeceği yönündeki soruya da Başkan Tamer Taşpınar, şöyle yanıt verdi:



"Biz 2019 yılında halterde patlama yaptık, uluslararası yarışmalarda 225 madalya kazandık. Göreve geldiğimizde 2013 yılında bizden önce 62 madalya vardı, ondan öncesinde ise 79-77 gibi madalya vardı. Biz 82 madalya ile başladık, 83, 153, 149 ve en son 2019 yılında da 225 madalyaya ulaştık. Bunlar tertemiz dopingsiz madalyalar. Bizim dönem tertemiz bir dönem. Fakat geçmişten dolayı 2008 Pekin Olimpiyatları'ndan dolayı bir yıl ceza aldık. Bir yıl ceza, yasaklanmak kolay değil; o cezaya rağmen biz bu madalyalara ulaştık. Bizim ve bizim dönemin sporcularının en ufak bir suçu yok. Göreve geldiğimizde dopinge sıfır tolerans parolasıyla bu işe başlamıştık. Türkiye şampiyonalarında, milli takım kamplarında sporculara doping kontrolü yapıyorduk, işi çok ciddiye aldık."



Taşpınar, dopinge karşı yaptıkları büyük mücadelenin Avrupa ve özellikle dünya federasyonları tarafından takdir edildiğini vurgulayarak, "Bizden istenen şartların tamamını yerine getirdik, denetlediler bir yıllık cezamız 6 aya indirildi. Bu bizi rahatlattı. Biz ceza aldık diye yatmadık hiçbir şey olmamış gibi kamplarımıza devam ettik. Yarışmalara girdik ve 2019 yılını böylece çok büyük bir başarıyla bitirdik." yorumunu yaptı.



- "2+2 kota hakkımız var, Tokyo'da madalya alacağız"



Sporcuların kondisyon ve formlarını kaybettiklerini, bu üç aylık kayıp için gereğinden fazla yüklemenin de sporcuların yaralanma riskini artırdığını ifade eden Taşpınar, "Sporcunun sağlığını da düşünerek antrenmanları devam ettirmemiz lazım. O bakımdan böyle bir güçlükle karşı karşıyayız. Biz bu güçlükleri yaşarken kuvvetle muhtemel diğer ülkeler de bu zorlukları yaşıyor. Fakat her şeyi normal devam ettiren ülkeler de var; mesela İsveç'te okullar bile kapanmadı her şey normal devam etti. Birçok ülkede karantina uygulandı uygulanmayan ülkeler de var. İşte onların sporcularının form durumunu iyi bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Pandemi sonrası süreci iyi yönetenin başarılı olacağını düşündüklerini anlatan Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birinci hedefimiz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için kotayı alabilmek. Eğer biz kota alabilirsek, 2+2 kota hakkımız var. Kota alırsak olimpiyatlarda da madalya alacağız diye umut ediyorum. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Avrupa Şampiyonası Moskova'da kasım ayında, fakat orada çok netlik kazanmayacak kota, bir kanaate varmış olacağız. Daha sonra önümüzdeki yıl dünya şampiyonası yapılacak o seçmeden sonra belli olacak. Tahminim 2021 Nisan ayına kadar yüzde 95'i belirgin hale gelir."



Taşpınar, Tokyo Olimpiyatları'na kota alacak sporcuları nisan ayından sonra özel antrenmanlara tabi tutacaklarını belirterek, "Kişiye özgü antrenman şeklinde çalışacağız, bazısı koparmada bazısı silkmede iyi veya tersi olabiliyor ona göre antrenmanlar yapacağız. Ayrıca olimpiyatlarda koparma, silkme hepsinin toplamına göre madalya veriliyor. Programlarımız her şeyimiz hazır inşallah sakatlanmadan bu süreci yönetiriz, kota aldığımızda madalya alacağız diye beklentimiz var. Şu anda 2+2 olan kota hakkımızın 3'ünü alacağımızı umuyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.



- "Erkek sporcularda bir kadınlar da 2 kota alacağımızı umut ediyoruz"



Dünyada halter için olimpiyatlara 4+4 kota verildiğini, kendilerinden önceki yönetimin 2008'deki doping olayından ötürü verilen ceza nedeniyle 2+2 kota hakkına düşürüldüklerini anlatan Taşpınar, "Erkek sporcularda bir kadınlar da 2 kota alacağımızı umut ediyoruz. Erkek milli sporcularımızdan Daniyar İsmayilov kotayı alırsa madalya alma ihtimali de yüksek, kadınlardan da madalya beklentimiz var; Tayland'da dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan olabilir." dedi.



Genç milli halterciler Muhammet Furkan Özbek ve Caner Toptaş'ın da başarılı bir şekilde yetiştiklerini ifade eden Taşpınar, "Azimlerini çok beğeniyorum. Onların antrenmanlarına gittiğimde 'İnşallah bunlar 2024 olimpiyatlarında rüzgar gibi esecekler madalyaları alacaklar' dediğimde; 'Hayır başkanım biz şimdi Tokyo'da alacağız' dediler. Bu çok güzel bir şey, çok sevindirici azimleri var." diyerek açıklamasını tamamladı.