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Hall of Fame töreni, Mayıs 2021'e ertelendi

Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame, 2020 kutlamalarının 13-15 Mayıs 2021'e ertelediğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame, 2020 kutlamalarının 13-15 Mayıs 2021'e ertelediğini duyurdu.

Ayrıca giriş töreninin ayrıca Massachusetts'ten, Connecticut'taki Mohegan Sun kumarhanesine taşınacağı kaydedildi.

Hall, KOVID-19 salgını nedeniyle yaşanan gecikmenin etkisinin işten çıkarmalar ve maaş kesintileriyle sonuçlanan "önemli mali sonuçlar" yarattığını belirtti.

Hall of Fame başkanı ve CEO'su John Doleva, "Bu insanlar, Hall'un son yıllarda başarısının büyük bir parçası olan insanlar; bu çok inciten bir durum." şeklinde konuştu ve şöyle devam etti:

"Kutlamayı gelecek yılın Mayıs ayına planlama kararı, müzelere misafir ziyaretlerinin azalmasının yanı sıra, bu sonbaharda çok sayıda üniversite ve lise basketbolu etkinliklerimizle ilgili çok belirsizlik olmasıyla, bizi çok zor kararları almaya zorladı. Şimdi hedefimiz kaynakları korumak, böylece 2021'de istikrara kavuşmak ve 2022 ve sonrasında büyüme yörüngemize geri dönmek."

2020 sınıfının en göze çarpan isimleri arasında, ligin 1990ların sonunda ve 2000lerdeki temel taşlarından Tim Duncan, Kevin Garnett ve merhum Kobe Bryant gibi oyuncular bulunuyor.


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