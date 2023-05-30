Halil Umut Meler, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanacak Brezilya-Tunus karşılaşmasını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü maçını yönetecek
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30 Mayıs 2023 16:35
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 16:36
Halil Umut Meler, FIFA 20 Yaş FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 3.maçını yönetmeye hazırlanıyor. 

Son 16 turunda, Brezilya ve Tunus'u karşı karşıya getirecek mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakemimiz yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Arjantin'in La Plata kentindeki La Plata Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yeni Zelanda Futbol Federasyonundan Campbell-Kirk Kawana-Waugh olacak.

Karşılaşmada Fedayi San VAR, Kim Jong-Hyeok ise AVAR'da görev alacak.

Meler, Arjantin-Guatemala ve Kolombiya-Senegal karşılaşmalarından sonra bu organizasyonda üçüncü maçını yönetecek.

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