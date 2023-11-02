NBA'in yükselen yıldızları Tyrese Haliburton ve Anthony Edwards, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda yer alma konusundaki arzularını dile getirdi.



ABD Milli Takımı ile 2023 FIBA Dünya Kupası'nda yaşadığı deneyim üzerine konuşan Haliburton, The Athletic'ten Joe Vardon ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, LeBron James ve Stephen Curry gibi tecrübeli All-Star'ların Paris'te oynamak istediklerine dair haberler hakkında şu şekilde konuştu:



"Hepimiz haberleri uçaktan iniş yaptıktan sonra görmüştük ve sonra kendi yollarımıza gitmiştik. Bu konu hakkında da hiç konuşmamıştık. Ama geçen yazki grubun çoğunun, özellikle ben ve Ant (Anthony Edwards) gibi en genç olanların, ABD adına oynamak ve bir nevi bayrağın devredilmesine yardımcı olmak istediğini biliyoruz.



Ve öyle görünüyor ki önümüzdeki yıl bazı büyük yıldızlar da oynamak isteyecek ve bu adamların birçoğu muhtemelen böyle bir fırsatı son kez yakalayacaklar.



Ama ben ve Ant, ikimiz de takımda olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz ve bunu gerçekten çok isteriz. Ona sormama bile gerek yok, zaten biliyorum. Fakat buna karar vermek bize düşmez. Bizim elimizden geleni yapmamız lazım. ABD'nin yaptıklarını sürdürerek, bu takımın bir parçası olmak istediğimizi biliyoruz."



2023 FIBA Dünya Kupası turnuvasını ABD Takımı'nın dördüncü sırada tamamlaması, lig genelinde birçok büyük yıldızın takımı tekrar zirveye taşıma yolunda bir araya gelmek istemesine yol açmıştı.



