Hakim Ziyech: "En iyi günümüz değildi"

Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Hakim Ziyech, açıklamalarda bulundu.

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Hakim Ziyech: 'En iyi günümüz değildi'
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02 Aralık 2023 21:21
Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Hakim Ziyech, açıklama yaptı.

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "En iyi performansımız değildi. Gol attım ama performans açısından en iyisi değildi, kazandık." dedi.

Hakim Ziyech ayrıca, "İlk yarıda biraz zorlandık, çok kapalı ve kompakt hareket ediyorlardı, boşluk bulamadık. Cedric, kaleciden dönen topta golü buldu. Ben de uzaktan şansımı denedim ve golü buldum. Bazen şansınızı denemeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

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