'Hakemlerle ilgili kararları kulüp başkanları aldı'

Süper Lig'de 12 hakemin sezonun geri kalan bölümünde maç alamayacak olmasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi.



Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, A Spor'da canlı yayında yaptığı açıklamada "8 Mart 2022 Türk hakemliğinin bittiği gündür. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda karar alacak ama bizde görev yapamayacak. Bu karar Türk futboluna huzur getirmez. Soruşturma yok, elde veri yok... Daha bunlar dün maç yönetti. Bu karar anlaşılır gibi değil. Abdulkadir Bitigen yarın M. City - Sporting maçında görev yapacak. Bu MHK tarihin en kötüsüdür." dedi.



Ömer Faruk Ünal ayrıca "Bu kararları 3-5 kulüp başkanı yaptı. TFF ve MHK seyirci kaldı. Bu MHK'nın operasyonu olamaz. Bu hakemlerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu insanlara yazık olur. Suçlu gibi kenara itmek hoş değil. Hakem tayinlerini, MHK yapmıyor. Çok tuhaf tayinler. Bugün, hakemlik tarihi için kara bir gündür." ifadelerini kullandı.



"MHK'YI DEVİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"



A Spor yorumcusu Haldun Domaç "Duyduğum bir istihbarattan bahsedeyim size. Bu 12 hakemin içerisinde bir yeni yapılanma oluşturmaya çalışan isimler olduğu iddiası gitmiş Merkez Hakem Kurulu'nun kulağına. MHK'yi devirmeye çalışmışlar. Bu tamamen iddia. Bunu duymuş ama çok da ihtimal vermemiştim. Ancak bu sonuçlara baktığımda demek ki bu iddiaların gerçeklik payı varmış gibi görünüyor. İstihbaratı aldığım yeri söyleyemem. Böyle olunca parçaları birleştiriyorum ve örtüşüyor. Ayrıca bu 12 hakem arasında yer alan bir isimle yazıştım, kararı televizyondan öğrenmiş" ifadelerini kullandı.



"MHK'DEN İSTİFA GELMEYECEK Mİ?"



Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise "Bu MHK, yaptığı bu icraat ile tarihe geçecek! Ama Kara bir leke olarak" paylaşımını yaptı.



Eski hakemlerden Deniz Çoban ise "Şimdi hiçbir MHK üyesi istifa etmeyecek mi? Mevcut 9 üye, gelecekte omuz omuza maç yönettikleri arkadaşlarının yüzüne bakabilecekler mi?" ifadelerini kullandı.



"MURAT SANCAK KONUŞTU VE..."



Futbol yorumcusu Levent Tüzemen konuyla ilgili açıklamasında "Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından "FETÖ'cüleri temizleyin" demişti. Bu kararı aldıktan sonra açıklama yapmazsanız, bu hakemleri töhmet altında bırakırsınız. Birileri çıksın ve açıklama yapsın. FIFA ve UEFA da bundan rahatsız olur. Mevcut hakemler içinden aldığım bilgiye göre, atamaları MHK'de bir isim yapıyor. O ismi vermeyeceğim. Bu isimleri neden görevden aldınız? Çıkın ve açıklayın. Bu hakemler çıkarsa konuşursa, çok daha büyük kaos olur. Nihat Özdemir'in açıklama yapması lazım. Ya da birine açıklama yaptırtması lazım. Cüneyt Çakır bu kararın ardından Suudi Arabistan'da hakemlik kariyerine devam eder." dedi.





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