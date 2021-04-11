Hakem Maresca: "Zlatan Ibrahimovic bana küfür etti"

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic için küfür iddiası gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakem Maresca: 'Zlatan Ibrahimovic bana küfür etti'
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11 Nisan 2021 18:17
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Parma maçında kırmızı kart gören Zlatan Ibrahimovic'in ihracına yol açan sözler ortaya çıktı.

Maçın hakemine söylediği sözler nedeniyle ihraç edildiği belirtilen Zlatan'ın cezasına Milan'ın itiraz edeceği açıklandı.

Karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, Zlatan'ı atma sebebi olarak kendisine, "Sen bir p..sin" dediğini gösterdi. Ancak Milan Kulübü ise Ibrahimovic'in, "Ne söylediğimi umursuyor musun? Garip görünüyorsun" dediğini aktardı.

Teknik direktör Pioli ise maç sonunda Zlatan Ibrahimovic ile ilgili gelen soruya, "Hakeme kötü söz söylemedi ve saygısızlık yapmadı" dedi.



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