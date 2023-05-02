Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligde İstanbulspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Hakan Keleş, "Oyuncuların performansından çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar hep üstündük. Bir kere kalemize geldiler, o da şansızlık denk geldi gol. 50 kere ceza sahasına girmişiz, 30 tane şut atmışız. Oyun olarak çok üstün bir oyunumuz vardı. Oyuncular inanılmaz şekilde istediler. Farklı şekilde kazanacağımız maçtı ama kaybettik. Üzgünüz." dedi.



Karadeniz ekibinin teknik direktörü, sözlerine, "Hakemler hakkında hiç konuşmadım ama bugün Mete Hoca'yı biraz takdir haklarını çok kötü buldum. Hakeme de bağlamak istemiyorum. Biz çok pozisyona girdik, değerlendirmemiz gerekiyordu. Vakit geçirmelerine müsaade etti. Üzgünüz. Ama biz haftalardır bu sorunları yaşıyoruz hakemler hakkında. Beşiktaş maçında Aboubakar'ın dirseğini görmediler. Ankaragücü maçında elle gol attılar, vermediler. Geçen hafta penaltıya çağırdı, penaltıyı vermediler. Çok fazla hakemler hakkında yorum yapmıyoruz ama burada bir emek sarf ediliyor. Bunun karşılığını görmek istiyoruz. Oyuncularıma üzülüyorum, bu kadar çaba sarf ediyorlar. Önümüzde daha kazanacağımız çok maç var. İnşallah onları kazanıp her şeye rağmen bu ligde kalmaya çalışacağız." diye devam etti.



Hakan Keleş, gelecek haftaki Fenerbahçe maçının sorulması üzerine, "Bu saatten sonra rakip fark etmiyor. Bu maç da stresli ve gergin bir maçtı. Biz artık kalan maçların hepsini kazanmak zorundayız. Kazanacak gücümüz var. Bugün oyun olarak gösterdik. Ama bazı faktörler de bize etken oluyor. Çok iyi oynadığımız oyunları da kaybediyoruz diyebilirim." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, maçın başından sonuna kadar üstün olduklarının altını çizdi.



Rakip ceza sahasında 50 kez topla buluştuklarını ve 30 şut attıklarını vurgulayan Keleş, "Son vuruşlarda problem yaşadık. Bu tür stresli maçları bu denli iyi oynamak ve puan alamamak üzüntü verici. Ama böyle oynar ve oyunu skora yansıtırsak inşallah hedefe ulaşırız. Bugün hep oynamaya çalıştık." dedi.



Maçın hakemi Mete Kalkavan'ı da yönetiminden dolayı eleştiren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maçın hakemleri hakkında konuşmak istemiyorum. Bugün Mete hocanın takdir haklarının çoğunu rakipten yana kullandığını düşünüyorum. Sadece bugün değil haftalardır hakemler tarafından mağdur ediliyoruz diyebilirim. Çok konuşan bir insan değilim ama bu konuda sıkıntılar çekmeye başladık. Bugün Mete hocanın oyunu gerdiğini düşünüyorum. Daha iyi maç yönetebilirdi. Biz de son vuruşları yapamadık. Bunları değerlendirseydik, hakeme rağmen galip gelebilirdik. Çok üzüntülüyüz. Bu oyunu sürdürebilirsek, önümüzdeki haftalarda ligde kalmayı başarabiliriz diye düşünüyorum."



"ÇOK SIKINTILAR YAŞIYORUZ"



Penaltı kaçırdıklarını ve son vuruşlardaki yetersizliğin takımın kaybetmesine neden olduğuna dikkati çeken Keleş, "Çok çalışıyoruz ama bu durum biraz da bireysel yetenek ve kalite isteyen bir durum. Tabii ki kötü bir periyot geçiriyoruz. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Burada 3. senem. Geldiğim günden beri çok az olanaklarla ve sorunlarla uğraşarak, kısıtlı kadrolarla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Belli bir noktaya geldiğimizde, istenmediğimi veya takıma zarar verdiğimi düşündüğümde bırakabilirim. Taraftar tepki gösterince bırakma kararı almıştım. Fakat başkanımız ve şehrin ileri gelenleri devam etmem gerektiğini söylediler. Ben de devam etme kararı aldım. Bu maçtan sonra durum değerlendirmesi yapacağız. Bu takımı bir yerlere getirdik, buradan düşmesini istemem." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'Yİ NEDEN YENMEYELİM?"



Kalan haftalarda artık hangi takımla karşılaşacaklarının önemi olmadığını vurgulayan Keleş; Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Ümraniyespor'la oynayacakları her maçı kazanmak istediklerini söyledi.



Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile iç sahada yapacakları maç için "Deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmiştik, yine neden yenmeyelim." açıklamasını yapan Keleş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün kazanabilseydik büyük bir avantaj sağlayacaktık. 41 ya da 42 puanın ligde kalmak için yeterli olacağını düşünüyorum. Rakiplerin de birbirleriyle oynayacağı maçlar vardı. Bu baremi yakalamak adına sıkıntılar çektik. Önümüzde alacağımız 6 puan ve kalan 4 maç var. Buradan da puan çıkarabilecek gücümüz var. Bunu yapmak zorundayız."



