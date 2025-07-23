Hakan Çalhanoğlu: 'Inter'de mutluyum!'

İtalya Ligi takımlarından Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu "." dedi.Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "" ifadelerini kullandı.Ayrıca milli futbolcu "" dedi.Öte yandan Inter taraftarları, Hakan Çalhanoğlu için pankartı açtı.Açılan pankartta milli futbolcu için "Bizden biri, seni seviyoruz Hakan." ifadeleri yer aldı.