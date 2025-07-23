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Hakan Çalhanoğlu: "Inter'de mutluyum!"

Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu, takımında mutlu olduğunu ve arkadaşları ile arasında bir sıkıntı olmadığını açıkladı

calendar 23 Temmuz 2025 14:27 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu: 'Inter'de mutluyum!'
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İtalya Ligi takımlarından Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak." dedi.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." ifadelerini kullandı.


Ayrıca milli futbolcu "Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum." dedi.

INTER TARAFTARINDAN PANKART

Öte yandan Inter taraftarları, Hakan Çalhanoğlu için pankartı açtı.

Açılan pankartta milli futbolcu için "Bizden biri, seni seviyoruz Hakan." ifadeleri yer aldı.



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