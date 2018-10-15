Milli maçların ardından önümüzdeki hafta sonu Süper Lig heyecanı yeniden alevlenecek.
Galatasaray'ın Bursaspor, Beşiktaş'ın Göztepe, Fenerbahçe'nin Sivasspor ve Trabzonsspor'un Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu.
Süper Lig maçlarına Bilyoner'den hemen oynamak için TIKLAYIN!
İŞTE HAFTANIN ORANLARI
-1.20 4.30 7.00 G.Saray-Bursa
-3.00 3.20 1.80 Göztepe-Beşiktaş
-2.90 3.20 1.85 Sivas-F.Bahçe
-1.30 3.75 6.25 Trabzon-Erzurum
-1.35 3.60 5.50 Başakşehir - Kayserispor
-2.20 2.90 2.50 Ç.Rizespor - Kayserispor
-1.80 3.20 3.00 Alanyaspor - Antalyaspor
-2.10 2.80 2.70 Ankaragücü - Y.Malatyaspor
-1.65 3.40 3.30 Kasımpaşa - Akhisarspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray'ın Bursaspor, Beşiktaş'ın Göztepe, Fenerbahçe'nin Sivasspor ve Trabzonsspor'un Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu.
Süper Lig maçlarına Bilyoner'den hemen oynamak için TIKLAYIN!
İŞTE HAFTANIN ORANLARI
-1.20 4.30 7.00 G.Saray-Bursa
-3.00 3.20 1.80 Göztepe-Beşiktaş
-2.90 3.20 1.85 Sivas-F.Bahçe
-1.30 3.75 6.25 Trabzon-Erzurum
-1.35 3.60 5.50 Başakşehir - Kayserispor
-2.20 2.90 2.50 Ç.Rizespor - Kayserispor
-1.80 3.20 3.00 Alanyaspor - Antalyaspor
-2.10 2.80 2.70 Ankaragücü - Y.Malatyaspor
-1.65 3.40 3.30 Kasımpaşa - Akhisarspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın