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Hafta sonunun iddaa oranları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak oranların iddaa maçlarının oranları açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Hafta sonunun iddaa oranları açıklandı!
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15 Ekim 2018 16:45
Milli maçların ardından önümüzdeki hafta sonu Süper Lig heyecanı yeniden alevlenecek.

Galatasaray'ın Bursaspor, Beşiktaş'ın Göztepe, Fenerbahçe'nin Sivasspor ve Trabzonsspor'un Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu.

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İŞTE HAFTANIN ORANLARI

-1.20 4.30 7.00 G.Saray-Bursa
-3.00 3.20 1.80 Göztepe-Beşiktaş
-2.90 3.20 1.85 Sivas-F.Bahçe
-1.30 3.75 6.25 Trabzon-Erzurum

-1.35 3.60 5.50 Başakşehir - Kayserispor
-2.20 2.90 2.50 Ç.Rizespor - Kayserispor
-1.80 3.20 3.00 Alanyaspor - Antalyaspor
-2.10 2.80 2.70 Ankaragücü - Y.Malatyaspor
-1.65  3.40 3.30 Kasımpaşa - Akhisarspor

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