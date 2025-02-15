Hadziahmetovic, 399 gün sonra Beşiktaş formasına kavuştu

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, formasına kavuştu.
Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a bonservisini kiraladığı, devre arasında yeniden takıma çağırdığı Amir Hadziahmetovic, 399 gün aranın ardından yeniden siyah-beyazlı formayı giydi.
61. dakikada Chamberlain'in yerine oyuna giren Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 13 Ocak 2024'te Fatih Karagümrük ile oynanan maçta görev almıştı. Daha sonra sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu, sezonu kapatmıştı.
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