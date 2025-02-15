Hadziahmetovic, 399 gün sonra Beşiktaş formasına kavuştu

Beşiktaş'a geri dönen Bosna Hersekli oyuncu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor maçıyla beraber 399 gün sonra formasına kavuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hadziahmetovic, 399 gün sonra Beşiktaş formasına kavuştu
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15 Şubat 2025 23:33

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, formasına kavuştu.

Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a bonservisini kiraladığı, devre arasında yeniden takıma çağırdığı Amir Hadziahmetovic, 399 gün aranın ardından yeniden siyah-beyazlı formayı giydi.

61.⁠ ⁠dakikada Chamberlain'in yerine oyuna giren Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 13 Ocak 2024'te Fatih Karagümrük ile oynanan maçta görev almıştı. Daha sonra sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu, sezonu kapatmıştı.


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