Hacısalihoğlu: 'Uğurcan kaldı diyemeyiz'

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek Trabzonspor, ilk haftada İstanbulspor karşısında 2-0 kazandı. Bordo-mavililerin eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un gündemini Sporx'e değerlendirdi. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Hacısalihoğlu, şampiyonluk ve transfer konusunda mesajlar verdi.

Öncelikle Trabzonspor'un 2-0 kazandığı İstanbulspor maçını değerlendiren Hacısalihoğlu, "İstanbulspor lige yeni dahil oldu. Uzun bir aradan sonra iddialı bir maç oynamak istediler. Maçı kaybetmemek istediler ama Trabzonspor tecrübe ve kalitesini kullanarak zorlanmadan kazandı. Bundan sonra Trabzonspor çok daha iyi oyun sergiler. Trabzonspor, hazırlık maçlarında iyi değildi ama Süper Kupa maçında rakibini sürklase ederek kazandı. Kupayı kazanarak başladı Trabzonspor. Bu da moral verici. Devamı da gelecektir" ifadesini kullandı.

Bordo-mavililerin transfer stratejisi hakkında da Trabzonspor'un eski yöneticisi, "Trabzonspor, uygun yerlere bana göre uygun oyuncular aldı. Larsen ve Eren'i çok beğendim. Birkaç transfer daha yapılacak. Stoper düşünülüyor. Onu da katarsa iyi kadrosunun eksiklerini gidermiş olacak Trabzonspor. Şampiyonluk sonraki sezonda da Trabzonspor'un ipi göğüslemesini isteriz. Diğer takımlar yeni bir ekip kuruyor. Dolayısıyla Trabzonspor, rakiplerinden daha avantajlı bir durumda. Ligin seyri içinde şanssızlıklar, sakatlıklar olabilir. Ama Trabzonspor, İstanbul takımlarından daha avantajlı durumda" dedi.

Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı olmasını dileyen Hacısalihoğlu, "Avrupa maçı çok zor görünmüyor. Kopenhag ne olursa olsun iyi bir takım ve formda olacaktır. Trabzonspor'un en az rakibi kadar iddialı durumda olduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.

Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Ahmetcan Kaplan'ın geleceği hakkında ise Trabzonspor'un etkin ismi, "Uğurcan ve Abdülkadir kesin kaldı diyemeyiz. Hem kulübün hem de oyuncuların umduğunu bulacağı bir teklif gelmedi. Böyle bir gelişme olursa kaleci ihtiyacı doğacaktır. Trabzonspor da kaleci arayışı içinde. Böyle bir şey olursa transfer yapılacak. Abdülkadir'in bölgesinde ise 3-4 oyuncu var. Orada bir zafiyet olmaz. Transferde Trabzonspor'da aksaklık olmaz. Uğurcan kaptan ve takımın her şeyi. Uğurcan'ın gitmesini bir yandan isterken, bir yandan da Trabzonspor'a eksiklik yaratacağı için istemiyorum" açıklamasını yaptı.

"Trabzonspor'un TFF ile olan ilişkileri bana göre iyi. Bu sezon da iyi olur diye düşünüyorum. Yeni TFF'nin yabancı oyuncu sayısındaki tasarruf hayal kırıklığı. Türkiye'de yabancı sayısını artırmak doğru değil. Türk futboluna faydası olmaz" diyen Hacısalihoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kulüplerimiz yaşlı ve futbolun sonbaharına gelmiş oyunculara yüksek paralar ödeyip transfer ediyor. Bir taraftan da genç oyuncular takımdan gidiyor. Hem şampiyonluğa oynuyoruz, hem Avrupa'da oynamak istiyoruz ama iyi oyuncuların gitmesinden de gurur duyuyoruz. Yerine katkı sağlamayacak oyuncular alıyoruz. Herhalde alınan bonservis bedelinin peşin olması yöneticilere cazip geliyor. Transferde ödemeleri taksitle yaptığı için kullanılacak para olarak düşünülüyor. Bu bence fayda getirmez diye düşünüyorum."