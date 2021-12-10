Haaland'ın menajerinden transfer açıklaması!

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, oyuncunun transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Haaland'ın menajerinden transfer açıklaması!
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10 Aralık 2021 15:45
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haalnd'ın menajeri Mino Raiola, oyuncunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mino Raiola yaptığı açıklamada, "Bir sonraki adımı o atacak. Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, ve Manchester City gitme ihtimali olduğu büyük kulüpler. Dortmund dahil hepimiz ayrılık zamanının geleceğini biliyorduk." şeklinde konuştu.

Ne zaman ayrılacağıyla ilgili gelen soruya Raiola, "Belki bu yaz ayrılır, belki de gelecek yaz ancak bu yaz ayrılma olasılığı daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 13 maçta 17 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.


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