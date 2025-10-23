23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Güreşçi kuzenlerin "yarım kalan" şampiyonluk hayalleri

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 30 kiloda dünya ikinciliği elde eden Yasin ile 35 kiloda dördüncü olan kuzeni Mehmet İlmi, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda derece alabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Güreşçi kuzenlerin 'yarım kalan' şampiyonluk hayalleri
Hatay'da 17 yaşındaki kuzenler Yasin ve Mehmet İlmi, depremler nedeniyle yarım kalan şampiyonluk hedeflerini Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirebilmek istiyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan lise öğrencileri Yasin ve Mehmet İlmi, yaklaşık 4 yıl önce ata sporu güreşe merak sardı.

Vinç operatörlüğü yapan Fatih İlmi, oğlu Yasin ve yeğeni Mehmet'e güreşte kendilerini geliştirebilmesi için destek olmaya karar verdi.

Oğluna ve yeğenine fırsat buldukça kısıtlı imkanlarla da olsa antrenman yaptıran İlmi, Yasin ve Mehmet'i şampiyonalara hazırladı.

İki kuzen, 6 Şubat 2022'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada Yasin 30 kiloda dünya ikinciliği, Mehmet ise 35 kiloda dördüncülük elde etti.

Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdüren Yasin ve Mehmet, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

Bu süreçte Yasin ve Mehmet, kendilerine örnek aldıkları dedeleri Mehmet İlmi'yi de kaybetti.

İki kuzen depremler nedeniyle yarım kalan hayallerini 25 Ekim'de Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirmek istiyor.

- "İyi bir yere gelmek istiyoruz"

Yasin İlmi, AA muhabirine, dedesinden görerek başladığı güreşte en iyi yerlere gelebilmek için çabaladığını söyledi.

Babasının antrenörlüğünde kuzeniyle hedeflerine ulaşabilmek için hemen her gün çalıştıklarını anlatan Yasin, "Antrenman öncesinde dedemin mezarına gidip dua ediyoruz. Onun duasını aldıktan sonra antrenmanımıza başlıyoruz. 2023 yılındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlanmıştık, maça gideceğimiz günün sabahı deprem oldu." diye konuştu.

Yasin, 45 kiloda mücadele edeceği Kahramanmaraş'taki Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda yarım kalan hayallerini gerçekleştireceğini belirtti.

Mehmet İlmi de 25 Ekim'deki şampiyonada 55 kiloda mindere çıkacağını ifade etti.

Şampiyonaya kısıtlı imkanlarına rağmen en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Mehmet, kazanacakları başarıyı dedelerine armağan edeceklerini dile getirdi.

Vinç operatörü Fatih İlmi ise oğlu ve yeğeninin ata sporunu severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Çocukların başarılı olabilmesi için fırsat bulduğu her an antrenman yaptırdığını anlatan İlmi, "Dünya Şampiyonası'nda derece alıp iyi bir yere gelmek istiyoruz. Avrupa'yı hedefliyoruz, inşallah bunu da başaracağız. Onlara güveniyorum, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
