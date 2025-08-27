27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-148'
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-1DA
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
0-0DA
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Gürcistan Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi Gürcistan, aday kadrosunu açıkladı.

calendar 27 Ağustos 2025 19:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Gürcistan Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı!
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda, France Football dergisinin 1956'dan beri organize ettiği Ballon d'Or adaylarından Paris Saint-Germain forması giyen Khvicha Kvaratskhelia da yer aldı.

Gürcistan'ın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha/Forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olimpik Lyon)

