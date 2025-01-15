Güntekin Onay: 'Geç olsun, doğru olsun'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası geride kalırken Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, "Beşiktaş, kupadaki Sivas ve ligdeki Bodrum galibiyetiyle çıkışa geçti. Serdar Topraktepe bir şeyleri yoluna koyuyor mu?" sorusuna yanıt aradı.
İşte cevapları:
GÜNTEKİN ONAY: "GEÇ OLSUN AMA DOĞRU TEKNİK DİREKTÖR OLSUN"
Beşiktaş son 3 maçını kaybetmediyse, bunun baş mimarı Serdar Topraktepe değil, kesinlikle kaleci Mert Günok'tur. Ayrıca siyah beyazlıların son 2 maçını kazanırken mütevazı rakiplerle oynadığını da ekleyelim. Beşiktaş ve Serdar Topraktepe altyapıdan gelen Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi oyunculara duygusal yaklaşıyor. Özellikle Mustafa için henüz çok erken. Örneğin Mustafa, son bölümünde farklı bir skor elde edilen maçlarda veya Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçı gibi müsabakalarda süre almalı. Beşiktaş, doğru teknik adamı seçmek zorunda. Önümüzdeki sezonun kadrosunu inşa edebilecek, hangi oyuncularla devam edileceğine karar verecek bir teknik direktör gelmeli. Gerekirse biraz geç olsun ama doğru tercih olsun.
FIRAT AYDINUS: "SEZONU TOPRAKTEPE İLE BİTİRECEKLER"
Beşiktaş büyük olasılıkla sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla yeni teknik adam tercihi önümüzdeki sezonun planlamasında olacak. Evet, Beşiktaş Bodrum karşısında galip geldi ama madalyonun diğer tarafına da bakmak gerekiyor. Süper Lig'de topa sahip olma, rakip ceza sahasında topla buluşma, atılan gol ve gol pozisyonuna girme verilerinde diplerde olan Bodrum, Beşiktaş'ın sahasında bu ortalamaların epey üstünde istatistiklere imza attı.
UĞUR MELEKE: "ZAYNUTDINOV STOPER; ÖNEMLİ BİR GELİŞİM"
Beşiktaş için işleri hemen yoluna koymak pek kolay değil. Çünkü birkaç aylık değil, birkaç yıllık bir sorun birikimi söz konusu. Ancak Serdar Hoca'nın son iki müsabakada yaptığı bir kritik müdahalenin takımı geliştirdiğinin altını çizebiliriz. O da, Bahtiyar Zaynutdinov'un stoperde kullanılmaya başlanması. Zaynutdinov o role geçtiğinden beri hem tutkusuyla, çabasıyla, enerjisiyle, hem de geriden oyun kurma kabiliyetiyle fark yarattı. Zaten Beşiktaş'ın ikinci golü de onun uzun topuyla geldi. Bu önemli bir gelişim.
MEHMET ARSLAN: "EN DOĞRU OLAN TOPRAKTEPE"
Hiçbir aklı başında teknik adam bu haldeki bir takımın başına gelmez; sezon sonuna kadar yıpranmayı göze almaz. Gelirse de sadece para kazanmaya gelir. Bu şartlarda Beşiktaş için en doğru olan; Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamak ve yeni başlangıçlar için yeni sezonu beklemek. Şu an için Beşiktaş için en aklıselim karar bu. Umarım başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu da böyle düşünüyordur.
İşte cevapları:
GÜNTEKİN ONAY: "GEÇ OLSUN AMA DOĞRU TEKNİK DİREKTÖR OLSUN"
Beşiktaş son 3 maçını kaybetmediyse, bunun baş mimarı Serdar Topraktepe değil, kesinlikle kaleci Mert Günok'tur. Ayrıca siyah beyazlıların son 2 maçını kazanırken mütevazı rakiplerle oynadığını da ekleyelim. Beşiktaş ve Serdar Topraktepe altyapıdan gelen Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi oyunculara duygusal yaklaşıyor. Özellikle Mustafa için henüz çok erken. Örneğin Mustafa, son bölümünde farklı bir skor elde edilen maçlarda veya Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçı gibi müsabakalarda süre almalı. Beşiktaş, doğru teknik adamı seçmek zorunda. Önümüzdeki sezonun kadrosunu inşa edebilecek, hangi oyuncularla devam edileceğine karar verecek bir teknik direktör gelmeli. Gerekirse biraz geç olsun ama doğru tercih olsun.
FIRAT AYDINUS: "SEZONU TOPRAKTEPE İLE BİTİRECEKLER"
Beşiktaş büyük olasılıkla sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla yeni teknik adam tercihi önümüzdeki sezonun planlamasında olacak. Evet, Beşiktaş Bodrum karşısında galip geldi ama madalyonun diğer tarafına da bakmak gerekiyor. Süper Lig'de topa sahip olma, rakip ceza sahasında topla buluşma, atılan gol ve gol pozisyonuna girme verilerinde diplerde olan Bodrum, Beşiktaş'ın sahasında bu ortalamaların epey üstünde istatistiklere imza attı.
UĞUR MELEKE: "ZAYNUTDINOV STOPER; ÖNEMLİ BİR GELİŞİM"
Beşiktaş için işleri hemen yoluna koymak pek kolay değil. Çünkü birkaç aylık değil, birkaç yıllık bir sorun birikimi söz konusu. Ancak Serdar Hoca'nın son iki müsabakada yaptığı bir kritik müdahalenin takımı geliştirdiğinin altını çizebiliriz. O da, Bahtiyar Zaynutdinov'un stoperde kullanılmaya başlanması. Zaynutdinov o role geçtiğinden beri hem tutkusuyla, çabasıyla, enerjisiyle, hem de geriden oyun kurma kabiliyetiyle fark yarattı. Zaten Beşiktaş'ın ikinci golü de onun uzun topuyla geldi. Bu önemli bir gelişim.
MEHMET ARSLAN: "EN DOĞRU OLAN TOPRAKTEPE"
Hiçbir aklı başında teknik adam bu haldeki bir takımın başına gelmez; sezon sonuna kadar yıpranmayı göze almaz. Gelirse de sadece para kazanmaya gelir. Bu şartlarda Beşiktaş için en doğru olan; Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamak ve yeni başlangıçlar için yeni sezonu beklemek. Şu an için Beşiktaş için en aklıselim karar bu. Umarım başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu da böyle düşünüyordur.