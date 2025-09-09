Güney Kıbrıs ve Romanya yenişemedi

Dünya Kupası Elemeleri H grubunda Güney Kıbrıs Ve Romanya karşı karşıya geldi.
GSP Stadı'nda oynanan maçta takımlar 2-2 berabere kaldı.
Romanya 2. dakikada Trabzonsporlu Denis Draguş'un golüyle öne geçti.
Konuk ekip 18. dakikada yine Draguş ile farkı 2'ye çıkardı.
Güney Kıbrıs'da Loizos Loizou 29. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi.
Romanya devre Güney Kıbrıs karşısında arasına 2-1 önde girdi.
Ev sahibi ekip 76. dakikada Charalampos Charalampous ile golü buldu ve eşitliği yakaladı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 2-2 berabere ayrıldı.