09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Güney Kıbrıs ve Romanya yenişemedi

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Güney Kıbrıs ile Romanya 2-2 berabere kaldı. Romanya, Denis Draguş'un golleriyle öne geçse de ev sahibi ekip pes etmedi ve Charalampous'un golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Güney Kıbrıs ve Romanya yenişemedi
Dünya Kupası Elemeleri H grubunda Güney Kıbrıs Ve Romanya karşı karşıya geldi.
 
GSP Stadı'nda oynanan maçta takımlar 2-2 berabere kaldı.
 
Romanya 2. dakikada Trabzonsporlu Denis Draguş'un golüyle öne geçti.
 
Konuk ekip 18. dakikada yine Draguş ile farkı 2'ye çıkardı.
 
Güney Kıbrıs'da Loizos Loizou 29. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi.
 
Romanya devre Güney Kıbrıs karşısında arasına 2-1 önde girdi.
 
Ev sahibi ekip 76. dakikada Charalampos Charalampous ile golü buldu ve eşitliği yakaladı.
 
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
