Guduric: "Jasikevicius şimdiden en iyilerden birisi"

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric, başantrenör Sarunas Jasikevicius için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Guduric: 'Jasikevicius şimdiden en iyilerden birisi'
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25 Mart 2024 18:31
Fenerbahçe Beko'da ikinci dönemini yaşayan Marko Guduric sezonun ortasında başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius için açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius'un, Fenerbahçe Beko'nun efsane hocalarından Zjelko Obradovic'in peşinden gidebileceğini sölyeyen Guduric şu açıklamaları yaptı:

"Yüzde 100 eminim. Sarunas Jasikevicius, Zjelko Obradovic'in izinden gidebilir. Kendisi zaten şu anda bile Fenerbahçe Beko tarihinin en iyi koçlarından birisi oldu. Kariyerinin sonunda Jasikevicujus'un en büyük koçlardan biri olarak kabul edileceğine inanıyorum."

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