Guardiola: "Sancho gitmek istedi, şimdi niye dönsün?"

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İngiliz genç yıldız Jadon Sancho transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Guardiola: 'Sancho gitmek istedi, şimdi niye dönsün?'
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02 Temmuz 2020 16:34
Manchester City teknik direktörü Guardiola, transferde adı sık sık anılan Jadon Sancho'nun İngiltere'ye dönmek istemeyeceğini belirtti.

20 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör, City altyapısından yetişen ve 2017 yılında Dortmund'a transfer olan genç yıldız için geri dönüş ihitimalini düşük görüyor.

"ŞİMDİ NEDEN DÖNSÜN?"

Pep Guardiola yaptığı açıklamada; "Jadon Sancho gitmeye karar verdi, neden geri dönsün? Dortmund'a iki yıl sonra geri dönmek için gitmedi. Bu anlamlı değil. Burada olmayı kendi istemedi ve geri dönmeyecek" dedi.

Jadon Sancho'nun adı transferde birçok dev kulüple anılmaya devam ediyor. İngiliz genç süper yıldızın, kulübü Borussia Dortmund ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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