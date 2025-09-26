Guardiola müjdeyi açıkladı: Haaland

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, 27 Eylül Cumartesi günü sahasında Burnley'i konuk edecek.
Manchester temsilcisinin teknik direktörü Pep Guardiola, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İspanyol teknik adam, 25 yaşındaki Norveçli golcünün Burnley karşılaşmasına hazır olduğunu açıkladı.
Erling Haaland, Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
