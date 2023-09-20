New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, Zion Williamson'ın bu yaz "hiç olmadığı kadar" sıkı çalıştığını söyledi.



Sağ ayağındaki kırık nedeniyle bir sezon boyunca sahalardan uzak kalmış olan 23 yaşındaki Zion'ın, geçen yıl sadece 29 maçta forma giyebildikten sonra bu yaz farklı bir yaklaşım benimsediği ortaya çıktı.



Williamson'ın sağlıklı kalmaya adanmışlığına ilişkin bilgiler paylaşan Griffin, şu ifadeleri kullandı:



"Size şunu diyebilirim ki Zion Williamson bu yaz salonda tüm kariyeri boyunca hiç olmadığı kadar zaman geçirdi. Neredeyse tüm yaz New Orleans'taydı, ki hiç böyle olmamıştı."



Williamson, 2022-23 sezonunda 29 maçta 26.0 sayı, 7.0 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



