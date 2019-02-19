Griezmann: 'Evimizdeki finalde olmak istiyoruz'

Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak Atletico Madrid'de Fransız golcü, final için önemli bir motivasyona sahip olduklarını söyledi.İyi bir kadroları olduğunu dile getiren Griezmann, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası finallerinde oynayan futbolcularımız var. Önemli maçlarda oyunumuzu yükselttiğimizi ve daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu da turnuvada ileri gitmemizi sağlayacaktır" dedi.Finalinde Wanda Metropolitano'da oynanmasına değinen 27 yaşındaki yıldız, "Finale ev sahipliği yapmak, bize ve taraftarlara motivasyon kazandırıyor. Evimizde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer almak güzel olur. Önümüzde uzun ve çok zorlu bir yol var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu finalde oynayabiliriz" şeklinde konuştu.Atletico Madrid'de bu sezon 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 18 gol attı ve 8 asist yaptı.