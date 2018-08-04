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Göztepe'de Titi tamam! Forvet ve 10 numara yolda...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, uzun süredir uğraş verdiği Titi transferi için Bursaspor ile anlaşma sağladı. Demba Ba'nın ayrılışının ardından forvet konusunda sıkıntı yaşayan göz-göz forvet için tanıdık isimle görüşüyor.

Kaynak: DHA
Göztepe'de Titi tamam! Forvet ve 10 numara yolda...
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04 Ağustos 2018 14:09
Hollanda kampını noktalayıp İzmir'e dönen ve Bursaspor'dan stoper Titi ile her konuda anlaşma sağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha Celso Borges ve hücum oyuncusu Prejuce Nakoulma transferi için gaza bastı.

İspanya temsilcisi Deportivo La Coruna'nın bonservis bedeli almadan bırakmak istemediği Kosta Rikalı Borges için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılıların, Deportivo yöneticileriyle kıran kırana pazarlığa oturduğu bildirildi.

Borges'in de kesin olarak Deportivo'da oynamak istememesi Göztepe'nin elini güçlendirdi. Oyuncunun tavrı nedeniyle İspanyol ekibinin Borges'i makul bir fiyata Türkiye'ye göndereceği kaydedildi.

Tüm yoğunluğu Borges transferine veren başkan Mehmet Sepil'in kısa sürede işi resmiyete dökmesi bekleniyor. Orta saha ve hücumcu alıp çalışmalarını noktalamayı planlayan İzmir ekibi, son olarak Fransa'nın Nantes takımında top koşturan Prejuce Nakoulma için de girişimlerini hızlandırdı. Burkina Fasolu oyuncunun bonservisini almasını bekleyen kurmaylar, teknik direktör Bayram Bektaş'ın da ısrarla istediği Nakoulma'yı az maliyete bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim Konyaspor'la sözleşmesini fesheden dünşyaca ünlü yıldız golcü Samuel Eto'o ile ilgilenilmediğini açıkladı. Eto'o'nun ismi bazı sosyal medya hesaplarından Göztepe ile anılmıştı.

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