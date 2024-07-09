Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Championship ekibi Stoke City'de yetişen Türk asıllı Emre Tezgel ile görüşmelere başladı.



Göztepe, sol bek, sağ bek, stoper ve defansif orta saha olmak üzere dört transfer gerçekleştirdi. İlk olarak Brezilyalı Djalma Silva transfer edilirken, sol bek pozisyonu AEL Limassol'dan takviye edilmiş oldu.



Ardından defansif orta saha ve Orta Afrikalı futbolcu Isaac Solet kiralanarak kadroya katıldı.



Yerli transferde ise Nazım Sangare ve Koray Günter ile sözleşme imzalandı. Nazım sağ bek, Koray ise stoper pozisyonunda görev yapacak.



Göztepe, Emre Akbaba transferinden sonuç alamayınca, Stoke City'de forma giyen 18 yaşındaki Emre Tezgel'i transfer etmek için devreye girdi.



Championship ekibi Stoke City'de yetişen Türk asıllı Emre Tezgel ile görüşmeler başladı. Genç santrfor, Stoke City'nin alt yaş gruplarında oynarken 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.



KALECİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK



Göztepe'nin defans bölgesini güçlendirmesinin ardından şimdi gözü kaleci transferine çevrildi. Southampton'dan kiralanan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in bonservisi için uğraş veren Göztepe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Transferleri sezon açılışından önce bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da, kaleci transferinin bir hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.





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