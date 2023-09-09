Göztepe, İsmail Köybaşı'nı bekliyor

1'inci Lig'de son olarak Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek 4'üncü haftada ilk galibiyetini alan Göztepe'ye milli ara ilaç gibi geldi.

Sarı-kırmızılılarda sakatalıkları bulunan Ali Dere, Ahmed Ildız, Tarkan Serbest ve Obinna Mamah iyileşip takımla idmanlara başladı.

Sezon başından bu yana yaşadığı adale sakatlığı yüzünden forma giyemeyen sol bek İsmail Köybaşı'nın da tedavisinde sona gelindiği ifade edildi. Henüz takımla idmanlara çıkmayan deneyimli oyuncunun önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak Bandırmaspor maçına kadar iyileşeceği bildirildi.

Ancak antrenman eksiği bulunan İsmail'in Bandırmaspor müsabakasına yetişmesinin de şimdilik zor olduğu açıklandı.