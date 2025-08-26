26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Göztepe golcü Juan'ın bonservisini aldı

Göztepe, Brezilyalı golcüsü Juan Silva'nın bonservisini Southampton'dan aldı. İzmir temsilcisi, Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

calendar 26 Ağustos 2025 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar geçen sezondan bu yana kadrosunda kiralık olarak görev yapan Brezilyalı golcü Juan Silva'nın bonservisini aldı.

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Geçen sezon Göztepe'de 26 Süper Lig müsabakasına çıkan 23 yaşındaki forvet 7 gol atıp 3 tane de asist yaptı. Juan bu sezon ise 2 maçta görev aldı.

Sportif direktör Ivan Mance, Juan'ın bonservisiyle Göztepe'ye katılması ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Juan'ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve yeni sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
