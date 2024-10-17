Göztepe, Eyüpspor serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Göztepe, serisini sürdürmek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, Eyüpspor serisini sürdürmek istiyor
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17 Ekim 2024 13:56
Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Göztepe, rakibini son 3 maçta yenmeyi başardı.

İstanbul ekibi ile 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 1'inci Lig'de karşı karşıya gelen Göztepe, bu maçların 3'ünü kazanıp 1'inde yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılılar, rakibi ile oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanarak üstünlük kurdu. Son olarak Eyüpspor'a 2022-2023'ün ilk devresinde deplasmanda 1-0 kaybeden İzmir ekibi, ikinci devrede Gürsel Aksel Stadı'nda maçı aynı skorla kazandı.

Geçen sezon ise Göztepe rakibine gol oldu yağdı. Evinde Eyüpspor'u 5-1 gibi flaş skorla mağlup eden Göztepe, İstanbul'da da 3-0 galip gelmesini bildi. İki takım geçen sezon sonunda ilk 2 sırada yer alarak adlarını Süper Lig'e yazdırdı. Eski milli futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşısında bir galibiyet daha almayı hedefleyen İzmir temsilcisinde sakatlıkları süren stoper Miroshi ve golcü Kubilay müsabakada görev yapamayacak.

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