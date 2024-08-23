Göztepe'den cezaya itiraz kararı!

Göztepe, Fenerbahçe maçının ardından verilen iki maç seyircisiz oynama cezasına itiraz edileceğini duyurdu.



İzmir ekibinin açıklaması şu şekilde:



"Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına ilişkin tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz."



PFDK, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 2 maç seyircisiz oynama ve 90 Bin TL para cezası vermişti.





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