Göztepe'den cezaya itiraz kararı!

Göztepe, Fenerbahçe maçının ardından verilen iki maç seyircisiz oynama cezasına itiraz edileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den cezaya itiraz kararı!
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23 Ağustos 2024 10:06
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 10:08
Göztepe, Fenerbahçe maçının ardından verilen iki maç seyircisiz oynama cezasına itiraz edileceğini duyurdu.

İzmir ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına ilişkin tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz."

PFDK, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 2 maç seyircisiz oynama ve 90 Bin TL para cezası vermişti.

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