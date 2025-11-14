14 Kasım
Göztepe'de Ruan kayıplarda

Göztepe'nin sezon başında transfer ettiği Brezilyalı Ruan, 12 haftada yalnızca 26 dakika sahada kalırken altyapıdan gelen Boujalia bile ondan daha fazla forma şansı buldu.

Trendyol Süper Lig'de A takım kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Göztepe'nin bu sezon transfer ettiği isimlerden Ruan kayıplara karıştı.

Sezon başında 4'ü Brezilyalı 7 yeni yabancı alan, altyapıya da 3 genç yabancı takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda A takıma dahil edilen lejyonerlerden yalnız Ruan forma giyemedi. Göztepe'ye ülkesinde Atletico Goianiense'den gelen 30 yaşındaki sağ kanat oynanan 12 maçta yalnız 1 kez sonradan oyuna girdi.

Yalnız 14 Eylül'deki Kayserispor deplasmanında son 26 dakikada şans bulan Ruan, 7 maçtır kulübeden hiç çıkamadı.

Ruan, iç sahada şimdiye kadar 1 dakika bile süre almadı. Göztepe'de altyapı için alınan 18 yaşındaki Boujalia bile A takımda Ruan'dan fazla maça çıktı.

Tunus asıllı kanat oyuncusu 3 maçta son dakikalarda oyuna girdi. Göz-Göz'ün yeni yabancılarından Cherni, Rhaldney, Janderson 12 maçın tamamında süre aldı. Sakatlık problemleri yaşayan Olaitan 10, Sabra 7, Godoi 6 maçta oynadı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.