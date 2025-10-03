03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Göztepe, Başakşehir'e karşı üstün

Göztepe, Başakşehir ile oynadığı 5 lig maçının 4'ünü kazanıp sadece 1 mağlubiyet elde etti.

calendar 03 Ekim 2025 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 14:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, Başakşehir'e karşı üstün
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek Göztepe son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar 2021 yılından bu yana turuncu-lacivertlilerle oynadığı 5 lig maçının 4'ünü kazanıp sadece 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe ilk olarak 14 Şubat 2021'de Başakşehir'i evinde 2-1 yenmeyi başardı. Göz-Göz, 2021-2022 sezonunda ise Başakşehir'i hem içeride hem de dışarıda mağlup etti. Gürsel Aksel ve Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçları İzmir ekibi yine 2-1 kazanmasını bildi.

Göztepe geçen sezonun ilk devresinde Başakşehir'e deplasmanda 4-1'lik skorla boyun eğerek bu serideki ilk yenilgisini aldı. Rövanş maçında bu kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan Göztepe bu maçı 4-1 kazandı.


Pazar günü bir kez daha galip gelip Avrupa yolunda önemli bir engeli aşmaya çalışacak Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Ogün Bayrak ile Beninli orta saha Junior Olaitan mücadelede forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.