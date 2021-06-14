Göztepe aradığını Fransa'da buldu

Göz-Göz yönetimi, Lique 1'de Strasbourg forması giyen Ganalı forvet oyuncusu Majeed Waris'i gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi süren futbolcu için kiralık formülü de devrede.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe aradığını Fransa'da buldu
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14 Haziran 2021 13:22
Abdul Majeed Waris
Abdul Majeed Waris
Strasbourg
Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonuna girecek olan Göztepe, golcü harekatına başladı. Geçen sezon bekleneni veremeyen Brown Ideye'yi talip çıkması halinde elden çıkarmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Lique 1'de Strasbourg ekibinde forma giyen Majeed Waris Göztepe'nin radarına girdi. Kulübüyle sözleşmesi devam eden Ganalı golcü oyuncunun bonservisi alınamazsa kiralık formülü de devreye girecek.

Fransa'da beklenen patlamayı yapamayan 29 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e sıcak bakabileceği iddia edildi.

TRABZONSPOR'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

2014 yılında Trabzonspor'da forma giyen ve Türkiye'yi iyi tanıyan Waris'e menajeri kanalıyla ulaşan yönetim ilk temasları gerçekleştirdi. Ganalı yıldız ile anlaşılması halinde kulübü Strasbourg ile de bağlantıya geçilerek pazarlık yapılacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Waris'e olumlu yaklaştığı ve transferine onay verdiği öğrenildi. Yönetim, Adis Jahovic, Cherif Ndiaye ve genç Ege Özkayımoğlu'nun yanına Majeed Waris'i monte ederek hücum hattına zenginlik katmayı planlıyor.

YENİ BİR ÇIKIŞ ARIYOR

Ganalı Majeed Waris, ülkesinde Right to Dream ekibinde futbola başlarken, İngiltere'de Hartpury College, İsveç'te Hacken, Rusya'da Spartak Moskova, Portekiz'de Porto, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg ekiplerinde de görev yaptı. Türkiye'de bir sezon Trabzonspor forması giyen Waris, Süper Lig'de 29 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.


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