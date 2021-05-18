Gordon Milne: 'Sergen Yalçın ile gurur duyuyorum'

Beşiktaş'ın efsane teknik direktörlerinden olan ve Sergen Yalçın'ın da hocalığını yapan Gordon Milne, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu yayıncı kuruluşa değerlendirdi.



85 yaşındaki İngiliz futbol adamı "Sanırım duygusal bir an. Hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş için birçok nedenden dolayı duygusal. Bu yıl oldukça zordu. Herkes pandemiyle mücadele etti. Sergen Yalçın ile olan ilişkim, Beşiktaş'ta geçirdiğim zamanlar dolayısıyla özeldir. Onun gibi bir zamanlar genç bir öğrencimin, onun gibi iyi bir futbolcunun kalbini ve ruhunu Beşiktaş'a vermesi çok önemliydi." dedi.



Sergen Yalçın'la ilgili sözlerine devam eden Gordon Milne, "Olgunlaştığını ve büyüdüğünü gördüm. Sergen Yalçın ile gurur duyuyorum. Başarısından dolayı mutlu oldum. Rachid Ghezzal da Beşiktaş'ta oynadı. Leicester'ın oyuncusu ve Leicester benim eski takımlarından. Onlar da hafta sonu FA Cup'ı kazandı. Bu bir peri masalı oldu. Beşiktaş'ta başarıda pay sahibi olan herkesle gurur duyuyorum. Sergen Yalçın'ın ve öğrencilerinin çok fazla böyle deneyimi olmayabilir, taraftarlar da yoktu ama harika bir deneyim yaşadılar, olgunlaştılar. Ne kadar mutlu olduklarını görebiliyorsunuz. Bunu başardıkları için bu dramatik şampiyonluğu yaşadıkları için mutlu olduklarını görüyorum. Umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta kalır ve sayısız başarı yakalar" diye konuştu.



Açıklamalarına devam eden Gordon Milne "Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz takım, Sergen Yalçın'ın başarısıyla gurur duyuyordur. 1992-1993 sezonunda şampiyonluğu averajla Galatasaray'a kaptırdık. Böyle bir şampiyonluk kaybetmek hayal kırıklığı. Sanırım Sergen Yalçın gibi genç bir teknik adam için daha da zor olmuş olmalı. Taraftar yok, atmosfer aynı değil. Böyle bir ortamda başarmak kolay değil. Sergen Yalçın haklı, kesinlikle kolay değil. İşte bu yüzden onları tebrik etmeliyiz. Sıra dışı koşullar altında şampiyon olundu. Hiçbirimiz bu tür koşullara alışık değiliz. Oyuncular tek başına. Yanlarında sadece teknik ekipten insanlar var, başka kimse yok. Beşiktaş taraftarıyla bir şeyler paylaşamadılar. Zor bir sezon geride kaldı. Sergen Yalçın'ın ilk tam sezonunda bunu başarması muhteşem bir şey." dedi.



