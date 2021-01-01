Gobert: "Henüz bir b*k başarmış değiliz!"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, takımının henüz "hiçbir şey başaramadığını" söyledi.



Gobert, ekibinin dün gece Washington Wizards'a 131-122 mağlup olmasının ardından, takım arkadaşlarına gerçeği sert bir şekilde hatırlattı:



"Henüz bir b*k başaramadığımızı anlamamız gerekiyor. İnsanlar televizyonda bize güldüğünde ve bize saygısızlık ettiğinde üzülüyoruz. Kendimize saygı duymak bize düşüyor."



21 maçta 20 galibiyet de dahil olmak üzere 24-5'lik hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra Jazz, son altı maçında dört mağlubiyet almış oldu.



Utah, 29-11'lik derece ile Batı Konferansı'nın halen zirvesinde yer alırken, Gobert, takımının uzun bir playoff koşusuna hazırlanma yolunda yavaşlamayı göze alamayacaklarını belirtti:



"Şampiyon olmuş değiliz. Rölantide ilerleyip, playoff zamanı geldiğinde vites arttırabilecek bir takım değiliz. Başarıya aç olmayı sürdürmemiz gerek."



Jazz üst üste dört sezon playofflara kalmış, ancak bu süre içinde en fazla Batı Konferansı yarı finallerine kadar ilerlemeyi başarmıştı.



