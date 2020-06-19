Giresunspor, play-off aşkına son dakikalarda kazandı!

Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası geri dönen TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Adanaspor'u konuk etti.



Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları büyük heyecana sahne olan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ahmet Kesim ile 90+6. ve 90+9. (p) Raul Rusescu kaydetti. Adanaspor'un tek sayısını ise 60. dakikada Celil Yüksel attı.



Son 5 maçında 4. galibiyetini alan ve çıkışını sürdüren Giresunspor, 41 puana yükselerek 8. sırada yer aldı. Üst üste oynadığı 9. maçından da galibiyet çıkaramayan Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada kaldı.



Giresunspor, gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.



