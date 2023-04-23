Giresunspor'dan ücretiz bilet kararı

Giresunspor, ligde Başakşehir ile oynayacakları maçın 20 yaş altı çocuklar ve gençler için ücretsiz olduğunu duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan ücretiz bilet kararı
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23 Nisan 2023 15:01
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını, kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençler ücretsiz izleyebilecek.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı biletlerinin, 20 yaş altı tüm çocuk ve gençler ile kadınlara kulüpten hediye olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Passolig kart sahibi 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ile tüm kadın taraftarlarımız, ücretsiz maç biletlerini Passolig gişelerinden yükletebilirler." ifadesine yer verildi.

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