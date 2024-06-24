Giovanni van Bronckhorst'a İskoçya'dan yardımcı antrenör!

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir takviye de teknik kadroya geliyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, teknik ekibine yeni bir ismi ekliyor.
İSKOÇYA'DAN GELECEK
Giovanni van Bronckhorst, daha önce Rangers'ı çalıştırdığı İskoçya'dan teknik ekibine bir ismi ekliyor. Hollandalı çalıştırıcının isteği doğrultusunda teknik ekibe sürpriz bir isim dahil olacak.
ALTYAPI ŞEFİYDİ
Daily Record, İskoçya Championship ekiplerinden Queen's Park'ın altyapı şefi Anton McElhone'un Giovanni van Bronckhorst'un isteğiyle Beşiktaş kadrosuna katılmak üzere olduğunu duyurdu. Son olarak Quuen's Park'ta çalışmış olsa da McElhone, kariyerinde Hibernian, Tottenham, New England ve Celtic gibi takımlarda da 20 yılı aşkın süre görev almıştı. McElhone'un Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un yardımcılarından biri olarak görev alması bekleniyor.
İSKOÇYA'DAN GELECEK
Giovanni van Bronckhorst, daha önce Rangers'ı çalıştırdığı İskoçya'dan teknik ekibine bir ismi ekliyor. Hollandalı çalıştırıcının isteği doğrultusunda teknik ekibe sürpriz bir isim dahil olacak.
ALTYAPI ŞEFİYDİ
Daily Record, İskoçya Championship ekiplerinden Queen's Park'ın altyapı şefi Anton McElhone'un Giovanni van Bronckhorst'un isteğiyle Beşiktaş kadrosuna katılmak üzere olduğunu duyurdu. Son olarak Quuen's Park'ta çalışmış olsa da McElhone, kariyerinde Hibernian, Tottenham, New England ve Celtic gibi takımlarda da 20 yılı aşkın süre görev almıştı. McElhone'un Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un yardımcılarından biri olarak görev alması bekleniyor.