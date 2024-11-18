"Giannis takasa açılırsa, Rockets takibe alabilir" iddiası

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo takas için müsait olması durumunda, Houston Rockets'ın kendisini takibe alabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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'Giannis takasa açılırsa, Rockets takibe alabilir' iddiası
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18 Kasım 2024 13:12
Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo takas için müsait olması durumunda, Houston Rockets'ın kendisini takibe alabileceği iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, 'The Stein Line' blog yazısında Rockets'ın etkileyici genç oyuncular ve takas edilebilir draft seçimlerine sahip olduğunu ve bu sayede takas piyasasında herhangi bir sayıda yıldız oyuncunun müsait olması durumunda, herkesle konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Stein, Houston için mantıklı olabilecek oyunculardan birinin Antetokounmpo olduğunu ise sözlerine ekledi.

Bucks'ın "kendisi ısrar etmediği sürece" Antetokounmpo'yu takas etmeyi düşünmesinin beklenmediği belirtilmişti.

Antetokounmpo geçmişte takımın efsane ismi Hakeem Olajuwon ile antrenman yapmış, ayrıca kendisine ve Afrika'dan Basketbol Hall of Fame'ine uzanan yolculuğuna olan hayranlığını da dile getirmişti.

Rockets geçmişte, müsait olması durumunda Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'i kadrosuna katmayı da değerlendirmişti. Houston'ın önümüzdeki iki yıl için sekiz ila dokuz adet takas edilebilir draft seçimi ve seçim takası hakkı bulunuyor.

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