Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'a beş sezon koçluk yapan Mike Budenholzer'a Instagram hesabı üzerinden teşekkür etti.



Antetokounmpo, Budenholzer'la 2021 NBA Finallerini kazandıktan sonra kucaklaştıkları bir fotoğraflarına yer vererek, şu şekilde bir teşekkür mesajı gönderdi:



"Oldukça anlamlı geçen beş sene için teşekkürler koç. İnanılmaz bir şey başardık ve bunun için sonsuza kadar minnettarım."



Bucks, geçtiğimiz hafta playoff ilk turunda sezona veda etmesinin ardından Budenholzer ile yollarını ayırmıştı.



Budenholzer ise ayrıca bu hafta Instagram hesabından Milwaukee şehrine ve Bucks organizasyonuna teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı:



"Ben ve ailem için inanılmaz bir beş yıl oldu. Milwaukee şehri ve tüm Bucks organizasyonu, bize kendi ailelerinin bir parçasıymışız gibi davrandı. Birlikte çok şey kazandık. Birlikte, bir NBA şampiyonluğu kazandık. 50 yıl sonra gelen ilk şampiyonluk. Geçit töreni anıları, otobüsler Milwaukee sokaklarında ilerlerken tüm şehrin oyuncular ve teknik ekiple kutlama yapmasını izlemek, hepimizin sonsuza dek değer vereceği bir şey..."





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