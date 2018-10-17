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Gentry: "Beyonce gelse bile olmaz"

New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, organizasyonun "Beyonce karşılığında bile" Anthony Davis'i takaslama niyetinin olmadığını söyledi.

New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, organizasyonun "Beyonce karşılığında bile" Anthony Davis'i takaslama niyetinin olmadığını söyledi.

AD'nin ligin en iyi oyuncusu olduğu düşüncesine katıldığını belirten Gentry, genç uzunun "dokunulmaz" olduğunu da ekledi:

"Birileri kendisinin ligin en iyisi olup olmadığını tartışıyordu. Bence öyle. Biraz taraflı olduğumu söyleyebilirim tabii. Bana kalırsa elinizde NBA'deki herhangi biri karşılığında takaslayabileceğiniz bir oyuncu olduğunda ona en iyi oyuncu diyebilirsiniz. En iyi demeseniz bile, ben ona en değerli derim. Ligdeki herkes için takas edilebiliyorsa, ligin en değerli adamıdır."

"Bunu düşündüğümüzden söylemiyorum bunları. Onu ligde kimse için takaslamayız. Lig dışındaki kimse için de takaslamayız. Beyonce için bile. Bu da kendisini az çok dokunulmaz yapıyor."

25 yaşındaki Davis, yakın zamanda menajerini değiştirmiş ve bu da kendisinin New Orleans'tan takas edileceği yolunda bir adım olduğuna dair spekülasyonlar yaratmıştı.




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