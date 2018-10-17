Gentry: "Beyonce gelse bile olmaz"

İLGİLİ VİDEO

New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, organizasyonun "Beyonce karşılığında bile" Anthony Davis'i takaslama niyetinin olmadığını söyledi.AD'nin ligin en iyi oyuncusu olduğu düşüncesine katıldığını belirten Gentry, genç uzunun "dokunulmaz" olduğunu da ekledi:25 yaşındaki Davis, yakın zamanda menajerini değiştirmiş ve bu da kendisinin New Orleans'tan takas edileceği yolunda bir adım olduğuna dair spekülasyonlar yaratmıştı.