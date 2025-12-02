02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
4-5
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-1
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
1-180'
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
2-090'
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
3-1
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
0-190'

Gençlerbirliği, Sakarya'da ikinci yarı açıldı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti ve kupada gruplara kaldı.

calendar 02 Aralık 2025 23:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Sakarya'da ikinci yarı açıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Gençlerbirliği, 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 70. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu, 75 ve 83. dakikalarda Dilhan Demir, 87. dakikada Samed Onur ve 90+3. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.



Gençlerbirliği, mücadelenin 12. dakikasında Sekou Koita ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Sakaryaspor, kupaya veda etti. 

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Oğuzhan Açıl'ın ceza sahasında Sinan Osmanoğlu'na müdahalesi sonrası Gençlerbirliği penaltı kazandı. Topun başına geçen Koita'nın vuruşunda kaleci Göktuğ Baytekin, meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi. 

70. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Varesanovic'in şutunda Eren Erdoğan'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, topu ağlara gönderdi.

75. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Zuzek kafayla topu kale alanı içerisine indirdi. Topu önünde bulan Dilhan Demir, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ Baytekin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.

83. dakikada organize gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasında topla buluşan Dilhan Demir, sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

87. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furkan Ayaz Özcan'ın pasıyla kale sahası önünde topla buluşan Samed Onur, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

90+2. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında Sinan Osmanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-5.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Alparslan Demir (Dk. 63 Zwolinski), Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Özgür Çoban), Doğukan Tuzcu, Selim Kütük, Mehmet Olçay (Dk. 73 Emre Demir), Kobiljar, Mirza Cihan (Dk. 78 Kerem Yusuf Aydın), Eren Erdoğan (Dk. 73 Erdem Dağlı), Akuazaoku

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thalisson, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm (Dk. 64 Pereria), Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu (Dk. 85 Martor), Dilhan Demir (Dk. 85 Csoboth), Varesanovic (Dk. 78 Furkan Ayaz Özcan), Koita (Dk. 85 Seyfi Kiskanç)

Goller: Dk. 70 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan), Dk. 75 ve Dk. 83 Dilhan Demir, Dk. 87 Samed Onur, Dk. 90+2 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Açıl, Dk. 76 Emre Demir, Dk. 76 Göktuğ Baytekin, Dk. 78 Selim Kütük (Sakaryaspor), Dk. 41 Koita, Dk. 47 Abdurrahim Dursun, Dk. 81 Thalisson (Gençlerbirliği)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.