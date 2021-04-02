Gençlerbirliği açıkladı; 1 oyuncu pozitif!

Süper Lig takımı Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği açıkladı; 1 oyuncu pozitif!
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02 Nisan 2021 17:22
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.



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